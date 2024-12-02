تعرف على احتياطات الأمان الحيوي في المعامل لتجنب مخاطر الإصابة

كتبت أسماء نصار

"الأمان الحيوى" هو تطبيق احتياطات الامان التى تقلل من خطر إصابة العاملين بـ المعامل البيولوجية من التعرض للميكروبات المعدية والحد من التلوث فى العمل والمجتمع والبيئة.

وفى التقرير التالى نتعرف على توصيات وإرشادات عامة للأمان الحيوى داخل المعامل البيولوجية من معهد بحوث صحة الحيوان:

1- التعامل مع جميع المواد الناتجة عن جسم الإنسان او الحيوان مثل الدم، والسوائل الأخرى والأنسجة كمصادر محتملة لنقل العدوى.

2- ممنوع استخدام الفم فى سحب السوائل واستخدام الأدوات المناسبة "استخدام الماصات الميكانيكية".

3- يحظر تناول الطعام أو الشراب أو التدخين أو الاحتفاظ بأى طعام أو شراب فى المعمل.

4- ممنوع ادوات التجميل والعدسات اللاصقة داخل المعمل.

5- ممنوع تناول الأدوية فى المعمل.

6- يجب غسل الأيدى جيداً بالماء والصابون وذلك بعد إتمام الأنشطة المعملية أو بعد خلع الملابس الواقية وقبل مغادرة المعمل.

7- يجب غسل الأيدى بصورة فورية بعد التلوث بالدم أو السوائل الأخرى التى يخرجها الجسم.

8- استخدام الملابس الواقية أثناء العمل مثل الجوانتى وغطاء القدم والراس.

9- يجب وضع الأدوات الحادة مثل: المشارط والإبر والسرنجات فى الأوعية المخصصة لذلك، ويحظر ثنى الإبر التى تستخدم مرة واحدة بعد استعمالها ولا يجوز خلعها أو كسرها أو إعادة تغطيتها أو فصلها عن السرنجات التى يتم التخلص منها بعد الاستخدام ولا يجوز التعامل معها بالأيدى قبل التخلص منها ولكن الطريقة المثلى للتخلص منها هى عن طريق وضعها فى أوعية غير قابلة للاختراق تكون موضوعة فى أماكن ملائمة، وتستخدم خصيصاً بغرض التخلص من الآلات الحادة.

7- ينبغى التخلص تماماً من الابر بعد استخدامها. ولا يجوز إعادة تغطيتها.

8- استبدال الأدوات الزجاجية بأدوات بلاستيك أن أمكن.

9- استخدام كبائن الامن الحيوى عند التعامل مع المواد البيولوجية الخطرة.

10- التأكد من أن جميع احواض المياه تعمل بصورة جيدة.

11- يتم وضع المزرعة البكتيرية والبيولوجية والأنسجة والعينات المأخوذة من سوائل الجسم والمخلفات المعدية فى وعاء بغطاء يعمل على منع التسرب أثناء عمليات تجميع هذه المواد أو مناولتها أو معالجتها أو تخزينها أو نقلها أو شحنها.

12- يجب تجنب الإجراءات التى ينتج عنها تطاير للرذاذ.

13- عند استخدام جهاز الطرد المركزى يجب أن تكون الأنابيب محكمة السداد.

14- رش أو تنظيف حوائط الكابينة وأسطح المعمل والمعدات المستخدمة بالمطهر.

15- يجب أن يتم إبلاغ مسئول الأمان الحيوى فور وقوع أى حوادث أثناء التعامل مع مواد بيولوجية، وخصوصاً حالات الوخز بالأدوات الحادة أو السوائل المتطايرة على الوجه وكقاعدة، فإن المواضع المصابة لابد أن يتم غسلها جيداً بالماء الجارى.

16- يجب وضع علامة ” خطر بيولوجى ” على مدخل المعمل وقت استخدام المواد البيولوجية الخطرة بالإضافة إلى لصق هذه العلامة – أن أمكن – على الثلاجات والفيريزرات والمعدات الأخرى المستخدمة فى حفظ المواد البيولوجية الخطرة.