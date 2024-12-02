بعد إصابة أحمد ياسر ريان.. كيفية علاج كسر الترقوة

كتبت إيناس البنا

تعرض اللاعب أحمد ياسر ريان لإصابة قوية خلال مباراة فريقه البنك الأهلي ضد الأهلي، وتعرض اللاعب لكسر في عظمة الترقوة نقل على أثرها المستشفى للخضوع لجراحة عاجلة.

يحدث الكسر في الترقوة في إحدى العظمتين الطويلتين الرقيقتين اللتين تربطان عظم القص بالكتف، ووفقًا للموقع الطبي "webmd"، هناك ثلاثة أنواع من كسور الترقوة:

منتصف عظم الترقوة بين عظم القص ومفصل الكتف.

كسر بالقرب من مفصل الكتف.

كسر بالقرب من عظم القص (وهو أقل أنواع كسر الترقوة شيوعًا)

أعراض كسر عظم الترقوة

عادةً ما يكون كسر عظم الترقوة واضحًا جدًا، وقد تشعر به وهو ينكسر أو تسمع صوت طقطقة عندما يحدث ذلك، وبعد ذلك، من المحتمل أن تعاني من:

الألم والتورم

صعوبة في تحريك ذراعك وكتفك

شعور بالألم الشديد عند محاولة رفع ذراعك

ترهل في كتفك.

نتوء حول منطقة الكسر.

أسباب كسر عظم الترقوة

عادة، تحدث كسور الترقوة نتيجة لحادث، وتشمل الأسباب الشائعة لكسر الترقوة ما يلي:

التعرض للضرب أو السقوط على كتفك.

السقوط بقوة على يدك أو ذراعك.

السقوط من الدراجة.

علاج كسر عظم الترقوة

عادةً ما يشفى عظم الترقوة المكسور من تلقاء نفسه، كل ما عليك فعله هو منحه بعض الوقت، وللمساعدة في تسريع عملية الشفاء، يمكنك الحصول على:

تركيب جبيرة أو دعامة لمنع كتفك من الحركة

ارتداء حمالة لذراعك، والتي قد تستخدمها لعدة أيام

تناول مسكنات الألم المضادة للالتهابات، مثل الأسبرين أو الإيبوبروفين أو النابروكسين، والتي تساعد في تخفيف الألم والتورم.

ممارسة تمارين تقوية لتوسيع نطاق الحركة.

وضع كمادات الثلج على العظم المكسور لمدة 15 - 20 دقيقة كل بضع ساعات لتخفيف الألم وتقليل التورم.

في حالات نادرة - وخاصة عندما تتضرر الأربطة - قد تحتاج إلى إجراء عملية جراحية لإصلاح كسر الترقوة.