بخطوات بسيطة.. كيفية التظلم على مخالفات المرور إلكترونيا

كتب بهجت أبو ضيف

يوفر الموقع الرسمي للنيابة العامة، لقائدي السيارات، والمركبات المتنوعة، خدمة التظلم على مخالفات المرور، من خلال اتباع عددا من الخطوات الميسرة، دون اشتراط التوجه إلى وحدات المرور.

وتأتي هذه الخطوات بالترتيب، كالتالي..



1ـ الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة https://ppo.gov.eg/.

2ـ الضغط على أيقونة التظلمات واختيار تظلمات رخص المركبات.

3- كتابة الرقم القومي في الخانة المخصصة والضغط على تفاصيل المخالفة.

4ـ تظهر على الشاشة كافة المخالفات المستحقة على المركبة محل الاستعلام، وتفصيلاتها، قيمة الأخد الأدنى والأقصى للغرامة المستحقة.

5- تحديد المخالفة التي تريد التظلم عليها، وسبب التظلم، ثم الضغط على "تظلم".

6ـ يظهر على الشاشة الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة الإلكترونية المستخدمة، حال الموافقة عليها أضغط موافق.

7ـ تظهر على الشاشة البيانات الأساسية لرخصة المركبة، قم بتحرير البيانات الشخصية، في الخانات الشخصية المخصصة لذلك، ثم أضغط على إرسال الطلب.

8- تظهر على الشاشة بيانات ايصال التظلم، ورقم الطلب الخاص به، قم بحفظ الرقم لاستخدامه في المتابعة.