اليوم السابع
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الهلال الأحمر الفلسطينى بمؤتمر القاهرة: الدمار لحق بكل أنحاء قطاع غزة

الإثنين، 02 ديسمبر 2024 01:39 م
الهلال الأحمر الفلسطينى بمؤتمر القاهرة: الدمار لحق بكل أنحاء قطاع غزة رئيس الهلال الأحمر الفلسطيني
كتب محمد عبد العظيم

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قال يونس الخطيب رئيس الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الهلال الأحمر الفلسطيني يواجه أزمة كبيرة في العمل الإنساني بقطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي، لافتًا إلى أنّ عمال الاستجابة الإنسانية لا يحصلون على الحماية، ويجب احترام القوانين الدولية والتزام المواثيق الأممية، مؤكدًا أن الدمار لحق بكل أنحاء قطاع غزة.

وأضاف «الخطيب»، خلال كلمته في فعاليات مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة، الذي تنقله قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المجتمع الدولي يتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية جراء ما يحدث في غزة من كارثة إنسانية، والاحتلال الإسرائيلي يستهدف بشكل ممنهج المنظومة الصحية في قطاع غزة على مدار أكثر من عام.

وتابع، أن الاحتلال الإسرائيلي يحاصر ويقصف ويستهدف الطواقم الطبية والإسعاف، ما تسبب في تدهور وشبه انهيار للمنظومة الصحية.

ويأتي عقد المؤتمر في سياق جهود مصر الداعمة للاستجابة الإنسانية في غزة ولمواجهة الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أبناء الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، حيث يهدف المؤتمر لتأمين التزامات واضحة بتقديم المساعدات لغزة، وتعزيز الدعم الدولي لضمان استدامة الاستجابة للأزمة الإنسانية في غزة، وحشد الجهود لتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة لأهل غزة، والتخطيط للتعافي المبكر داخل القطاع.

كما يأتي المؤتمر في ظل مطالبات عربية رسمية برفع القيود الإسرائيلية على مرور المساعدات لقطاع غزة، بعد قرار إسرائيل بحظر عمل أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في شهر أكتوبر الماضي.







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