اليوم السابع
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الخارجية: مصر لا تألو جهداً لمساعدة الفلسطينيين في قطاع غزة

الإثنين، 02 ديسمبر 2024 10:24 م
الخارجية: مصر لا تألو جهداً لمساعدة الفلسطينيين في قطاع غزة جانب من اللقاء
كتب أحمد جمعة

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أكد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، أن مصر لا تألو جهداً لمساعدة الفلسطينيين في قطاع غزة لمواجهة الأوضاع الإنسانية الكارثية بالقطاع، مُثمناً المساعدات الإنسانية التي قدمتها سنغافورة منذ اندلاع الأزمة.


جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الخارجية والهجرة اليوم الاثنين مع محمد عثمان ماليكي الوزير الثاني للتعليم والشؤون الخارجية في جمهورية سنغافورة، ورئيس وفد بلاده في "مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة".


وثمن وزير الخارجية، العلاقات بين البلدين الصديقين ، معربا عن التطلع للاحتفال بالذكرى الـ60 لتدشين العلاقات الدبلوماسية بين مصر وسنغافورة عام 2026، والدفع بمختلف مجالات التعاون الثنائي إلي آفاق أرحب.


وأشار إلى أن سنغافورة تُعد ضمن أكبر الدول الآسيوية التي يوجد لديها استثمارات في مصر، مؤكداً حرص الجانب المصري على تعزيز تلك الاستثمارات وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.


وأعرب الوزير عبد العاطي ،عن ترحيب مصر بمواصلة وتعزيز التعاون المشترك في المجال الثقافي، وتقديم الخبرات المصرية للطلاب السنغافوريين الدارسين في جامعة الأزهر لدعم جهود نشر النهج الوسطي المُعتدل للدين الإسلامي في سنغافورة.


وإتصالاً بالأوضاع الإقليمية، أبرز الوزير عبد العاطي الجهود المصرية للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.







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