اليوم السابع
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الإثنين، 02 ديسمبر 2024 10:08 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الجيش السوري يعلن استعادة بلدات وقرى في محافظة حماة من الفصائل المسلحة

الإثنين، 02 ديسمبر 2024 10:05 م
الجيش السوري يعلن استعادة بلدات وقرى في محافظة حماة من الفصائل المسلحة الجيش السوري
وكالات

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قال الجيش السوري إنه نجح في صد هجوم للفصائل المسلحة في محافظة حماة، وأضاف أنه استعاد السيطرة على عدد من البلدات والقرى.

وذكر الجيش، في بيان نشرته وكالة الأنباء السورية، أنه حرر كامل البلدات والقرى الواقعة على طريق محردة السقيلبية من سيطرة التنظيمات المسلحة وهي كرناز وتل ملح والجلمة والجبين وحيالين والشيح حديد.

كان القيادي في الفصائل السورية المسلحة حسن عبد الغني قد أعلن، في وقت سابق الاثنين، أن مقاتلي الفصائل يتقدمون على أكثر من محور في ريف حماة، وإنهم سيطروا على 7 مناطق هناك.







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