الأنبا يوأنس يبدأ أولى سهرات تسبحة كيهك بأسيوط الأسبوع المقبل

كتبت – بتول عصام

يبدأ الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وتوابعها، أولى سهرات تسبحة كيهك المبارك لعام 1741ش – 2024م، يوم الإثنين المقبل الموافق 9 ديسمبر، بكاتدرائية رئيس الملاك ميخائيل بأسيوط من الساعة 10م حتى 5ص.

وتشهد سهرات تسبحة شهر كيهك للأنبا يوأنس إقبالا كبيرا من مختلف شعوب الكنائس، ويمثل الشهر مكانة خاصة في نفوس الأقباط لما يمتلكئه من روحانية خاصة، إذ يجري مدح السيدة مريم العذراء خلال تلك الصلوات.

جدير بالذكر أن الكنائس الأرثوذكسية تبدء صلوات تسبحة شهر كيهك يوم 9 ديسمبر، وتنتهي بيوم عيد الميلاد 29 كيهك / 7 يناير من كل عام، ويطلق عليها سهرات سبعة وأربعة، وهو اصطلاح حيث يطلق على تسبحة ليالي آحاد كيهك، وسميت كذلك لأنهم يجمعون في تسبحة آحاد كيهك السبع تذاكيات المختلفة لسبعة أيام الأسبوع، والأربعة هوسات اليومية مع قطعها الكيهكية، وتقال كلها في ليلة واحدة، والأصل هو توزيعها على أيام الأسبوع، كما كان متبعًا في القديم، وكما هو متبع الآن في الأديرة.