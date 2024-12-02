أهم المعلومات عن شبكة القطارات السريعة المصرية.. إنفوجراف

كتب سيد الخلفاوى

ينشر اليوم السابع أهم المعلومات عن شبكة القطارات السريعة التى تنفيذها مصر، والتى تربط كافة المحافظات المصرية.

حجم الشبكة الجديدة 2000 كم مقسمة لـ3 خطوط رئيسية

سادس أضخم شبكة قطارات سريعة في العالم

سرعة القطارات 250 كم/الساعة

المسافة بين القاهرة وأسوان تقطع فى 4 ساعات

المسافة بين العلمين والعين السخنة تقطع فى ساعة و نصف

القطار يربط 80 مدينة بكل المحافظات

الخط الأول يسمى "الخط الأخضر" طوله 660 كم يضم 22 محطة

الخط الثاني يسمى "الخط الأزرق" طوله 1100 كم يضم 35 محطة

الخط الثالث "الخط الأحمر" طوله 225 كم به 4 محطات

150 شركة وطنية و100 ألف عامل ومهندس يعملون بالمشروع

عدد القطارات السريعة بالخطوط الثلاثة 41 قطار

عدد القطارات الإقليمية 94 قطار

عدد جرارات البضائع التي ستعمل بالخطوط الثلاثة 41 جرارا