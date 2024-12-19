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سعر الجنيه الذهب فى مصر اليوم الخميس 19-12-2024.. يتحرك بالتعاملات المسائية

الخميس، 19 ديسمبر 2024 11:30 م
سعر الجنيه الذهب فى مصر اليوم الخميس 19-12-2024.. يتحرك بالتعاملات المسائية الجنيه الذهب -أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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ارتفع سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الخميس 19-12-2024 بالتعاملات المسائية بحوالي 160 جنيهًا، حيث بلغ الجنيه الذهب الآن 30080 جنيها وقت نشر هذه السطور بدون إضافة المصنعية.

جاء ارتفاع سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الخميس 19-12-2024، على خلفية ارتفاع  في سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 19-12-2024 لعيار 21 وهو المكون للجنيه الذهب في مصر، ما يساهم في تحريك سعر الذهب بالأسواق.

مصنعية الجنيه الذهب في مصر تختلف بين الجنيه الذهب البلدي والجنيه الذهب الخاص بالشركات، ويصل سعر مصنعية الجنيه الذهب البلدي 250 جنيها ويصل سعر مصنعية الجنيه الذهب الشركات 400 إلي 432 جنيها.







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