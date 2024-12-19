البورصة فى أسبوع.. تراجع المؤشر الرئيسى 0.87% ورأس المال يخسر 33 مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 30526.71 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.92% ليغلق عند مستوى 8410.64 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.72% ليغلق عند مستوى 11532.93 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 37573.17 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 5.96% ليغلق عند مستوى 8630.72 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 32.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.230 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 1.5%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.463 تريليون جنيه إلى 1.440 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 1.5%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 409.1 مليار جنيه إلى 401.6 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.8%.

كما تراجع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 1.872 تريليون جنيه إلى 1.842 تريليون جنيه بنسبة انخفاض 1.6%، فيما ارتفع رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.2 مليار جنيه إلى 2.6 مليار جنيه بنسبة نمو 18.8%.



وبالنسبة للتداول، تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 455.8 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي، في حين بلغت كمية التداول نحو 7.890 مليار ورقة منفذة على 499 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 521.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 7.477 مليار ورقة منفذة على 558 ألف عملية خلال الشهر الماضي، واستحوذت الأسهم على 4.18% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 95.82%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 7.9 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 449.8 مليون ورقة مالية منفذة، وعمليات 140.5 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 6.97 مليار جنيه، بحجم تداول 5.2 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 211.7 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 14.9 مليار جنيه بحجم تداول 5.6 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 352.2 ألف عملية.