‫ وزير الرى: دراسة متكاملة لمنظومة الرى بوادى النقرة

كتبت أسماء نصار

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة الموقف المائي بمحافظة أسوان خلال الموسم الشتوي الحالى والاستعداد للموسم الصيفي 2025 وخاصة بزمام ترعة وادى النقرة وفروعها ، ومتابعة المنطقة التجريبية للرى الحديث على ترعة بلوخر بإسنا ، ومتابعة أعمال تأهيل الترع بنطاق مراكز المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" .

تم خلال الإجتماع إستعراض الموقف المائي بالمحافظة ، حيث وجه سويلم بإستمرار التنسيق بين أجهزة مصلحة الرى وهيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء والإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة أسوان بشأن متابعة حالة المحطات والترع الرئيسية والفرعية والمصارف بالمحافظة لضمان مرور الموسم الشتوي دون أي أزمات أو شكاوى من المنتفعين .

كما وجه بإجراء دراسة متكاملة لمنظومة الرى بمنطقة وادى النقرة بالتنسيق بين مصلحتى الرى والميكانيكا والكهرباء والمعاهد المتخصصة التابعة للمركز القومى لبحوث المياه ، بحيث تتضمن دراسة موقف تشغيل وصيانة المحطات ، ووضع خطة لإمكانيات التحول للري الحديث بالمنطقة ، مع استمرار التنسيق بين أجهزة الوزارة والمنتفعين وروابط مستخدمى المياه بزمام ترعة وادي النقرة لتنظيم فترات الري والمناوبات وكميات المياه المسحوبة من الترعة بما يضمن وصول المياه للنهايات وتحقيق عدالة التوزيع بين مختلف المزارعين .

كما وجه بإستمرار متابعة المنطقة التجريبية للرى الحديث على ترعة بلوخر ، ومتابعة أعمال تأهيل الترع بنطاق مراكز مبادرة "حياه كريمة" طبقاً للبرامج الزمنية الموضوعة .