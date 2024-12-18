اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 08:05 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

وزارة التعليم تكشف عدد المدارس اليابانية.. وتؤكد: تشهد إقبالًا كبيرًا

الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 07:00 ص
وزارة التعليم تكشف عدد المدارس اليابانية.. وتؤكد: تشهد إقبالًا كبيرًا وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن أعداد المدارس المصرية اليابانية وصلت إلى 55 مدرسة جديدة فى 26 محافظة منذ تطبيق التجربة عام 2017، مضيفة أن الوزارة تعمل على الحفاظ على جودة التعليم فى تلك المدارس، وإنشاء عدد آخر من المدارس لتصل إلى 100 مدرسة بمختلف محافظات الجمهورية، والاستمرار فى تدريب المعلمين بالتعاون مع الخبراء اليابانين.


وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن المدارس المصرية اليابانية بها قرابة 16 ألفًا و226 طالبا وطالبة و2671 معلما ومعلمة، وهناك إقبال كبير على هذه المدارس.


وأكدت وزارة التربية والتعليم، على أن المدارس المصرية اليابانية تعد من النماذج التعليمية الناجحة فى مصر، كما أن أنشطة التوكاتسو تركز على المواطنة وإعداد الطلاب لسوق العمل، وكذلك التعاون فى أنشطة تتعلق بمواد العلوم والرياضيات والبرمجة للمرحلة الثانوية، بالإضافة إلى انضمام الطلاب المصريين فى المرحلة الإعدادية لأقرانهم فى اليابان لتنفيذ مشروعات تعليمية مما يساهم فى تعزيز التبادل الثقافى بين الطلاب.







مشاركة

وزارة التربية والتعليم

وزير التعليم يزور المدرسة المصرية اليابانية بالشروق

وزير التعليم يتفقد المدرسة المصرية اليابانية بالشروق



الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة