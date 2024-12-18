وزارة التعليم تكشف عدد المدارس اليابانية.. وتؤكد: تشهد إقبالًا كبيرًا

كتب محمود طه حسين

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن أعداد المدارس المصرية اليابانية وصلت إلى 55 مدرسة جديدة فى 26 محافظة منذ تطبيق التجربة عام 2017، مضيفة أن الوزارة تعمل على الحفاظ على جودة التعليم فى تلك المدارس، وإنشاء عدد آخر من المدارس لتصل إلى 100 مدرسة بمختلف محافظات الجمهورية، والاستمرار فى تدريب المعلمين بالتعاون مع الخبراء اليابانين.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن المدارس المصرية اليابانية بها قرابة 16 ألفًا و226 طالبا وطالبة و2671 معلما ومعلمة، وهناك إقبال كبير على هذه المدارس.



وأكدت وزارة التربية والتعليم، على أن المدارس المصرية اليابانية تعد من النماذج التعليمية الناجحة فى مصر، كما أن أنشطة التوكاتسو تركز على المواطنة وإعداد الطلاب لسوق العمل، وكذلك التعاون فى أنشطة تتعلق بمواد العلوم والرياضيات والبرمجة للمرحلة الثانوية، بالإضافة إلى انضمام الطلاب المصريين فى المرحلة الإعدادية لأقرانهم فى اليابان لتنفيذ مشروعات تعليمية مما يساهم فى تعزيز التبادل الثقافى بين الطلاب.