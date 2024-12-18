مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 10 رحلات طيران بينها 4 من ألمانيا

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الأربعاء 10 رحلات طيران دولية، من بين 123 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى حتى الجمعة المقبل.

وتجرى السلطات المختصة داخل المطار عملية تسهيل الإجراءات للسياح الوافدين مع تطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية عليهم ثم نقلهم إلى الفنادق المقرر إقامتهم فيها للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

وحسب جداول وصول الرحلات يستقبل اليوم المطار 10 رحلات بينهم 4 رحلات من المطارات الالمانية، ورحلة من كلا من بولندا، وهولندا، والتشيك، وايطاليا، وسويسرا، والنمسا.

يذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل خلال الأسبوع الجارى بداية من السبت الماضى حتى الجمعة المقبل 123 رحلة طيران من 12 دولة حول العالم أغلبها من دول بولندا وألمانيا والتشيك وهولندا وبلجيكا وإيطاليا وعدد من الدول الأخرى المختلفة.