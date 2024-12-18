مطار تونس قرطاج يحتفى ببلوغ عدد المسافرين 7 ملايين مسافر

أحمد علوى

احتفى مطار تونس قرطاج يوم الاثنين 16 ديسمبر 2024 ببلوغ 7 ملايين مسافر، مسجلا بذلك رقما قياسيا.

ونشر ديوان الطيران المدني والمطارات صورا وثقت وصول المسافر رقم 7 ملايين.

وأكد ديوان الطيران في بيان أن هذا "الرقم القياسي تحقق بفضل الجهود المبذولة من قبل جميع الأطراف المتدخلة بالمطار".

وكانت مديرة الاتصال بالديوان الوطني للطيران المدني والمطارات آمال بن ميلاد قد صرحت في بداية ديسمبر الجاري لـ"موزاييك" أنه من المنتظر أن يتجاوز عدد المسافرين بنهاية العام الحالي الجاري 7 ملايين مسافر.

وإلى حدود نوفمبر 2024 بلغ عدد المسافرين في مطار تونس قرطاج الدولي أكثر من 6.6 مليون مسافر، مسجلا تطورا بنسبة 8.8 بالمائة.

وأقلعت وحطت 54015 رحلة من مطار تونس قرطاج الدولي خلال الـ11 شهرا الماضية من العام 2024 بتطور بلغ 4.8 بالمائة من الحركة التجارية للمطار.