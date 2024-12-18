مديرية العمل بأسيوط: توقيع الكشف الطبى على 170 من العمالة غير المنتظمة

أسيوط - هيثم البدرى

قال على سيد وكيل وزارة العمل فى أسيوط، إن مديرية العمل مستمرة فى تنفيذ خطتها لتوقيع الكشف الطبى على العمالة غير المنتظمة بأماكن العمل الخاصة بهم وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة فى أسيوط فى إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى حيث تم توقيع الكشف الطبى على 170 عاملا، وذلك لتوفير الحماية والرعاية اللازمة لتلك الفئة اجتماعيا وصحيًا.

وأوضح وكيل وزارة العمل، لـ "اليوم السابع"، أنه تم التنسيق بين مديرية العمل، ومديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد زين وكيل الوزارة، لتنفيذ القوافل الطبية حيث تم تنظيم قافلة طبية للكشف على الأمراض المزمنة لـ العمالة غير المنتظمة بمصنع الأدخنة بأبوتيج وتم توقيع الكشف الطبى على 45 من العمال من فئة العمالة غير المنتظمة وصرف العلاج وإجراء تحاليل.

وأضاف وكيل وزارة العمل، أنه تم تنظيم قافلة طبية لتوقيع الكشف الطبى على العالمين التابعين لإحدى الشركات التى تعمل فى موقع تنفيذ مستشفى الأورام بالمحافظة حيث جرى توقيع الكشف الطبى على عدد 50 من العمال من فئة العمالة غير المنتظمة وذلك بمشاركة الدكتور أحمد سيد موسى وكيل مديرية الصحة بأسيوط، والدكتورة مارجريت مدير إدارة غرب الصحية، وعدد من أعضاء مديرية الصحة وعلاء شعبان مدير إدارة العمالة غير المنتظمة وكلا من وليد الجرزاوى وفاطمة بكر من الباحثين بالإدارة

وتابع وكيل وزارة العمل أنه تم توقيع الكشف الطبى على عدد 75 عاملا من العمالة غير المنتظمة العاملة بشركتى بتروجيت، وبتروجاس فى إطار تنفيذ مبادرة توقيع الكشف الطبى المجانى للعمالة غير المنتظمة بمواقع الإنتاج والتشييد والبناء.

وأكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، تقديمه لكل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنظيم المبادرات والفعاليات التى تقدم خدمات للمواطنين بكل ربوع المحافظة وفى إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" تحقيقًا لخطط التنمية المستدامة وتنفيذًا لاستراتيجية مصر 2030.

وأشار محافظ أسيوط، إلى تنفيذ مبادرة لتوقيع الكشف الطبى المجانى على العمالة غير المنتظمة بالتنسيق بين مديريتى العمل والصحة بالمحافظة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتواجد المستمر بين العاملين بمختلف المنشآت.

وأوضح محافظ أسيوط، أنه فى ضوء تنفيذ مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة للعمالة غير المنتظمة بمواقع العمل ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" لتوفير الحماية والرعاية اللازمة لتلك الفئة اجتماعيا وصحيًا، نسقت مديرية العمل بقيادة على سيد وكيل الوزارة، مع مديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد زين وكيل الوزارة،.

وأشار محافظ أسيوط، إلى العمل على توفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية فى ظل الجمهورية الجديدة مع التأكيد على تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية فى كل المنشآت الحكومية والخاصة للحفاظ على سلامة العمال وحمايتهم ورعايتهم بالتعاون بين الأجهزة المعنية.