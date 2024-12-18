عناوين أسواق اليوم الواحد فى الجيزة.. تخفيضات على السلع تصل لـ30%

كتبت - مرام محمد

يتساءل كثيرٌ من المواطنين بمحافظة الجيزة عن عناوين أسواق اليوم الواحد، التى افتتحتها محافظة الجيزة مؤخرًا بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة مقارنة بالأسواق الخارجية.

افتتحت المحافظة بالتعاون مع وزارة التموين، حتى الآن، سوق لليوم الواحد فى شارع الصوامع بحى إمبابة، لخدمة أهالى أحياء إمبابة والمنيرة الغربية والوراق يوم الجمعة من كل أسبوع، وسوق آخر بشارع مترو الساقية بحى العمرانية لخدمة أهالى العمرانية والطالبية وجنوب الجيزة يوم الإثنين من كل أسبوع.

وتوفر أسواق اليوم الواحد، جميع السلع الغذائية الأساسية، ومنها الزيت، والسكر، والأرز، والمسلى، والبقوليات والتوابل، واللحوم، والدواجن، ومنتجات الأجبان والألبان، والخضراوات والفواكه، بتخفيضات تصل لـ30%، وذلك من خلال تقليل حلقات التداول الوسيطة ووصول المنتجات مباشرة إلى المستهلكين.

وتعمل المحافظة، على تعميم فكرة أسواق اليوم الواحد بالأحياء، لتقليل حلقات تداول المنتجات وخفض تكاليف النقل والنزول بالأسعار النهائية للمستهلك، إذ تستهدف أحياء (إمبابة، والوراق، وبولاق الدكرور، والعمرانية، والمنيرة الغربية)، كمرحلة أولى، على أن يتم التوسع فيها لتشمل كافة قطاعات المحافظة لتحقيق أكبر استفادة للمواطنين.