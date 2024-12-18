اليوم السابع
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طقس الإسكندرية اليوم الأربعاء.. شديد البرودة مع سقوط أمطار متوسطة "فيديو"

الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 09:48 ص
طقس الإسكندرية اليوم الأربعاء.. شديد البرودة مع سقوط أمطار متوسطة "فيديو" طقس الإسكندرية اليوم
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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قدم اليوم السابع بث مباشر من كورنيش الإسكندرية ،حيث تشهد المحافظة تقلبات جوية من انخفاض في درجات الحرارة، ونشاط لحركة الرياح وطقس مائل للبرودة على كافة الأنحاء شديد البرودة  ليلا وفي الصباح الباكر، مع توقعات عودة الأمطار من خفيفة الي متوسطه .

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024، طقسا معتدلا نهارًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائلا للبرودة على الوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، باردا ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وأشارت هيئة الأرصاد العامة، إلى أنه من المتوقع تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية تكون كثيفة أحيانا.

وتتوقع الهيئة، سقوط أمطار متوسطة، اليوم على مناطق من محافظة مطروح على فترات متقطعة تكون خفيفة على مناطق من الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 12، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 23 درجة، والصغرى 09، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 14.







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