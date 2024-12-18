اليوم السابع
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شاهد فرحة 34 عريسا وعروسة فى حفل زفاف جماعى بمطروح

الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 12:22 ص
شاهد فرحة 34 عريسا وعروسة فى حفل زفاف جماعى بمطروح حفل الزفاف الجماعى
مطروح – حسن مشالي

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نظمت محافظة مطروح، مساء اليوم الثلاثاء، حفلا للزفاف الجماعي السنوي، لـ34 عريس وعروس، في إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومي الـ109 لذكرى معركة وادي ماجد، بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وقيادات المحافظة التنفيذية والشعبية وأهالي المشاركين في الزفاف الجماعي.

وقدم تليفزيون اليوم السابع، بثا مباشرا للحفل واستقبال المحافظ المشاركين وقدم التهنئة لهم، متمنياً لهم حياة سعيدة، والتقط معهم الصور التذكارية الفردية والجماعية، قبل بداية فقرات الحفل، وعمت أجواء من البهجة والفرحة، بين الحضور وأهالي المشاركين في حفل الزفاف الجماعى.

وأكد محافظ مطروح، أن المحافظة نظمت هذا الحفل في إطار احتفالاتها بالعيد القومي، وشارك فى حفل الزفاف الجماعي 34 عريس وعروس، من بين الذين تقدموا بطلبات المشاركة لإدارة السياحة والمصايف، واختيار المشاركين وفق الضوابط والشروط التي وضعتها المحافظة، مع تكفل المحافظة بكافة مصروفات حفل الزفاف الجماعي، وتوزيع عدد من الهدايا للمشاركين، كما تم تقديم أجهزة منزلية وكهربائية هدية لهم من مؤسسات المجتمع المدني التي تتعاون مع المحافظة للتخفيف ومساعدة الشباب وتخفيف الأعباء عنهم.

وتضمن الحفل عروضا فنية بمشاركة إحدى فرق الفنون الشعبية والاستعراضية، وفقرات غنائية متنوعة.

34 عريس وعروسة في الزفاف الجماعي بمطروح
34 عريس وعروسة في الزفاف الجماعي بمطروح

 

اجواء احتفالية في الزفاف الجماعي - مطروح
اجواء احتفالية في الزفاف الجماعي - مطروح

 

استعراضات حفل الزفاف الجماعي بمطروح
استعراضات حفل الزفاف الجماعي بمطروح

 

الزفاف الجماعي - مطروح
الزفاف الجماعي - مطروح

 

المشاركون في الزفاف الجماعي بمطروح
المشاركون في الزفاف الجماعي بمطروح

 

جانب من المشاركين في الزفاف الجماعي - مطروح
جانب من المشاركين في الزفاف الجماعي - مطروح

 

جانب من فقرات حفل الزفاف الجماعي - مطروح
جانب من فقرات حفل الزفاف الجماعي - مطروح

 

حفل الزفاف الجماعي بمطروح
حفل الزفاف الجماعي بمطروح

 

فرقة الفنون الشعبية في حفل الزفاف الجماعي بمطروح
فرقة الفنون الشعبية في حفل الزفاف الجماعي بمطروح

 

محافظة مطروح تنظم حفل زفاف جماعي
محافظة مطروح تنظم حفل زفاف جماعي

 







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