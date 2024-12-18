رئيس الهيئة الوطنية للإعلام يقوم بجولة بستديوهات ومكتبات الإذاعة

كتب محمد السيد الشاذلى

أجرى أحمد المسلمانى، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام جولة، اليوم، داخل ستديوهات ومكتبات الإذاعة المصرية.

وقال المسلماني إن الإذاعة المصرية العريقة تمتلك كنوز إذاعية تراثية فريدة من نوعها يجب الحفاظ عليها والعمل على استغلال هذا التراث بما يحقق مردود إعلامي واقتصادي إيجابى.

وأضاف المسلماني أن الإذاعة المصرية لعبت دورا كبيرا وتاريخيا في تشكيل وعي ثقافة ووجدان المستمع المصري والعربي وأن الفترة المقبلة ستشهد تعزيز هذا الدور واستكمال رسالتها التوعوية للمواطن المصري .

وخلال جولته، استمع المسلماني لأفكار ومقترحات الزملاء و التى من شأنها تحسين بيئة العمل وتعظيم دور الإذاعة المصرية، حيث أكد لهم أن جميع أفكارهم ومقترحاتهم هى محل تقدير وسيتم دراستها والعمل على تنفيذها.