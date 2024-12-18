رئيسة وزرء إيطاليا: على الاتحاد الأوروبى التعامل مع إدارة ترامب بـ"نهج عملى وبناء"

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قالت رئيسة الوزرء الإيطالية جورجا ملوني، إنه على الاتحاد الأوربي أن يكون لديه "نهج عملي وبناء" للتعامل مع إدارة الرئيس الأمريكي المُنتخب دونالد ترامب؛ "لمنع المشاحنات التجارية".

وأكدت ميلونين - أمام مجلس النواب الإيطالي، بحسب ما نقلت وكالة أنباء انسا الإيطالية - ضرورة "الحفاظ على نهج عملي وبناء ومنفتح تجاه إدارة ترامب الجديدة، باستخدام مجالات التعاون المحتمل والمثمر بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ومحاولة منع الخلافات التجارية التي لن تفيد أحدا".

جدير بالذكر أن ترامب سبق أن وصف ميلوني بأنها "شخصية حيوية".