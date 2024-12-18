تخفيضات تصل لـ30%.. أسعار اللحوم والفراخ بأسواق اليوم الواحد

كتبت – مرام محمد

توفر أسواق اليوم الواحد بمحافظة الجيزة، اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة، وذلك ضمن ما تطرحه من مواد وسلع غذائية بتخفيضات تصل لـ30%.

وتطرح أسواق اليوم الواحد بالمحافظة، كيلو اللحوم السوداني بـ275 جنيهًا بدلًا من 285 جنيهًا، والدواجن البرازيلي أو المحلي بـ135 جنيهًا، وذلك ضمن ما يطرحه من سلع غذائية أساسية من الزيت، والسكر، والأرز، والبقوليات، والخضراوات والفواكه.

وافتتحت محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، حتى الآن، سوق لليوم الواحد في كل من شارع الصوامع بحي إمبابة، لخدمة أهالي أحياء إمبابة والمنيرة الغربية والوراق يوم الجمعة من كل أسبوع، وسوق آخر بشارع مترو الساقية بحي العمرانية لخدمة أهالي العمرانية والطالبية وجنوب الجيزة يوم الإثنين من كل أسبوع.

وتطرح أسواق اليوم الواحد، الأرز بسعر يتراوح ما بين 23 و 28 جنيهًا "حسب نسبة الكسر"، ومكرونة زنة 1 كجم بـ20 جنيهًا، والسكر بـ30 جنيهًا للكيلو، والدقيق بـ17 جنيهًا للكيلو، وعبوة زيت الخليط زنة 800 مللي بـ50 جنيهًا، وزيت الخليط زنة 900 مللى بـ57 جنيهًا، وزيت الخليط زنة 1 لتر بـ64 جنيهًا، وزيت الذرة زنة 1 لتر بـ89.5 جنيه، وزيت عباد زنة 1 لتر بـ68 جنيهًا.

وتعد مبادرة سوق اليوم الواحد جزءًا من الجهود الحكومية، التي تستهدف الحد من تأثير الحلقات الوسيطة في عملية توريد السلع، ما يساهم في تخفيض الأسعار وزيادة المعروض من المنتجات الأساسية، إذ يوفر للمنتجين الفرصة لبيع منتجاتهم مباشرة للمواطنين دون تدخل وسطاء، ما يعزز قدرة المواطنين على الحصول على السلع بأسعار مناسبة.