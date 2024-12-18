"بيقوى النظر".. شاهد حصاد محصول الجزر الأصفر بزراعات فى المنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من زراعة محصول الجزر الأصفر، بمحافظة المنيا، والذى يعد أحد المحاصيل الهامة فى موسم الشتاء ويتم زراعته عقب حصاد المحاصيل الصيفية، وتعد قرية بنى أحمد الغربية التابعة لمركز المنيا، أشهر القرى فى زراعة محصول الجزر الأصفر على مستوى المحافظة.

ويبدأ موسم زراعة الجزر الأصفر فى شهر أغسطس، ويستمر فى الأرض حتى شهر مايو، وأكبر المساحات التى يتم زراعة الجزر فيها فى قرى مركز المنيا، وذلك مثل محصول البطاطس الذى تشتهر به قرية البرجاية التابعة للمركز أيضا.

وفى موسم حصاد الجزر الذى يبدأ فى شهر مايو، يساهم فى توفير فرص عمل كثيرة لأهالى القرية والقرى المجاورة لاحتياجه للأيد العاملة، والجزر الأصفر محصول يحتاج إلى راعاية خاصة، حتى لا تصاب البذور بمرض العفن، لذلك يتم زراعته على مصاطب.



وقال ميلاد فريد أحد المزارعين، إن الجزر يزرع على عروتين الأولى فى منتصف شهر أغسطس وهذه الزراعة المبكرة التى يتم حصادها الآن، وعملية الحصاد سهلة لأن المحصول يزرع على مصاطب بمساحة 75سم لمنع تكدس المياه فى الأرض وإصابة المحصول بالعفن.