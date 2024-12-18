انطلاق امتحانات منتصف العام 2024 فى تجارة القاهرة وعميد الكلية تتفقد اللجان

انطلقت قبل قليل امتحانات منتصف العام الدراسى 2024 بـ كلية التجارة بجامعة القاهرة، وأجرت الدكتورة لبنى فريد عميد الكلية جولة تفقدية على مقر قاعات الامتحانات لمتابعة انتظام اللجان وتسليم الطلاب نماذج الامتحانات.

وأنهت جامعة القاهرة استعداداتها لبدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024/2025، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سلامة سير الامتحانات في إطار الالتزام بالقواعد ومراعاة تعليمات السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية بشأن الفيروسات الموسمية.

وفي هذا الإطار وجه رئيس جامعة القاهرة عمداء الكليات والمعاهد بالانتهاء من إعلان جداول الامتحانات قبل بدئها بوقت كاف، مؤكدا على ضرورة التزام أعضاء هيئة التدريس بمواصفات الورقة الامتحانية، ووضع الأسئلة في نطاق ما تم تدريسه للطلاب.