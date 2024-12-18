امتحانات الترم الأول 2025.. المديريات تبدأ إعلان الجداول والمواعيد

كتب محمود طه حسين

بدأت المديريات التعليمية والإدارات إعلان مواعيد جدول امتحانات الترم الاول 2025، لـ صفوف النقل والشهادة الإعدادية، حيث تتضمن الجداول المواد الدراسية الأساسية على أن تنطلق الاختبارات بداية من 11 يناير حتى 23 من نفس الشهر .



وأكدت المديريات التعليمية على أن جدول امتحانات الترم الاول 2025، يتم إعلانه عبر الصفحات الرسمية المديريات والإدارات التعليمية والمدارس حتى يتمكن الطلاب من الحصول عليه ومعرفة مواعيد عقد امتحان الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية .



ووجهت الوزارة بأن تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية بداية من يوم 18/ 1/ 2025 وتنتهي في 23/ 1/2025، ويتم عقد امتحانات مواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة لغات وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العملية قبل عقد امتحانات المواد الأساسية، وتعتبر فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونا.