الولايات المتحدة تنفى ضلوعها فى اغتيال جنرال روسى وتؤكد عدم علمها بالعملية

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نفت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، ضلوعها في عملية اغتيال الجنرال إيجور كيريلوف قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في الجيش الروسي، مؤكدة أنها لم تكن على علم مسبق بالعملية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر- في تصريح، حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية- "يمكنني أن أؤكد لكم أن الولايات المتحدة لم تكن على علم مسبق (بالعملية) ولا علاقة لها بها".

وكانت لجنة التحقيق الروسية قد أعلنت مصرع كيريلوف ومساعده في انفجار شهدته منطقة شارع "ريازان" في موسكو، مؤكدة أن العبوة الناسفة التي قتلت إيجور كيريلوف، في جنوب شرق موسكو، كانت موضوعة في دراجة نارية.