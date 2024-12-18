الصومال وتنزانيا يبحثان تعزيز التعاون العسكرى بين البلدين

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بحث قائد القوات المسلحة الصومالية اللواء أودوا يوسف راغى، خلال لقائه، نائب قائد الجيش التنزاني، الفريق سالم حاجى عثمان، الذي يزور الصومال حاليا، سبل تعزيز التعاون في مجال التدريب العسكري، وتبادل الخبرات، وتنسيق الجهود في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة.

كما تم التطرق - وفقًا لوكالة الأنباء الصومالية، الثلاثاء - إلى إمكانية إقامة تدريبات مشتركة بين القوات المسلحة الصومالية والتنزانية، بهدف تعزيز القدرات الدفاعية للقوات في كلا البلدين.

وأكد المسؤولان أهمية تعزيز التنسيق بين الجيوش وذلك لضمان استقرار المنطقة والتصدي للتهديدات الأمنية العابرة للحدود.

ويأتي اللقاء في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الصومال وتنزانيا في المجالات العسكرية، بعد سلسلة من الاجتماعات والاتفاقيات التي تم توقيعها بين البلدين في الفترة الماضية.