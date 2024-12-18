اليوم السابع
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الثروة المعدنية تطرح مزايدة استثمارية للتنقيب عن رمل الكاولين والزجاج

الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 08:31 ص
الثروة المعدنية تطرح مزايدة استثمارية للتنقيب عن رمل الكاولين والزجاج رمال بيضاء
كتبت: مروة الغول

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دعت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية (EMRA) شركات التعدين المحلية والعالمية المتخصصة في التعدين للاشتراك في المزايدة العامة رقم (۱) لعام ٢٠٢٤ للبحث عن خامي الرمال الكاولينية - الرمال الزجاجية والمعادن المصاحبة لها في جمهورية مصر العربية.

تضم المزايدة عدة قطاعات كما هو موضح بالخريطة، تحت نظام الإتاوة والضرائب ونسبة المشاركة المجانية للهيئة Free Carry Interest).

تبدأ المزايدة اعتبار من اليوم الأربعاء  18 ديسمبر  ۲۰۲٤ علما بأن موعد إغلاق المزايدة هو الخميس 13 فبراير 2025 .

 







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التعدين

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الزجاج

صناعة الزجاج

الثروة المعدنية




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