اعرف موعد امتحانات النقل للصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج برئاسة الدكتور محمد السيد وكيل الوزارة وبعد عقد العديد من الإجتماعات مع إدارة التعليم المختلفة ابتدائى إعداد ثانوى جداول الامتحانات الخاصة بكافة المراحل التعليمية والضوابط المنظمة لها.

ومن جانبه شدد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء الامتحانات حرصًا على صحة وسلامة الطلاب، وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لأداء الطلاب امتحاناتهم فى سهولة ويسر.

وجاء جدول امتحانات نصف العام 2025 محافظة سوهاج "الصف الثالث الابتدائي"

السبت 11 يناير: اللغة العربية

الأحد 12 يناير: الرياضيات

الاثنين 13 يناير: اللغة الإنجليزية

الثلاثاء 14 يناير: متعدد التخصصات

الأربعاء 15 يناير: التربية الدينية

جدول امتحانات نصف العام 2025 محافظة سوهاج "الصف الرابع الابتدائي"

السبت 11 يناير: اللغة العربية

الأحد 12 يناير: اللغة الإنجليزية

الاثنين 13 يناير: الرياضيات + التربية الدينية

الثلاثاء 14 يناير: الدراسات الاجتماعية + المهارات المهنية

الأربعاء 15 يناير: العلوم + تكنولوجيا المعلومات

جدول امتحانات نصف العام 2025 محافظة سوهاج "الصف الخامس الابتدائي"

السبت 11 يناير: اللغة العربية

الأحد 12 يناير: اللغة الإنجليزية

الاثنين 13 يناير: الرياضيات + التربية الدينية

الثلاثاء 14 يناير: الدراسات الاجتماعية + المهارات المهنية

الأربعاء 15 يناير: العلوم + تكنولوجيا المعلومات

جدول امتحانات نصف العام 2025 محافظة سوهاج "الصف السادس الابتدائي"

السبت 11 يناير: اللغة العربية

الأحد 12 يناير: الرياضيات

الاثنين 13 يناير: اللغة الإنجليزية + تكنولوجيا المعلومات

الثلاثاء 14 يناير: العلوم + التربية الدينية

الأربعاء 15 يناير: الدراسات الاجتماعية + المهارات المهنية

ومن المقرر أن يتم عقد امتحان مادة المستوى الرفيع لمدارس اللغات والمدارس الخاصة، يوم الأحد 22 ديسمبر 2024 للصفين الثالث والسادس الابتدائى، ويوم الاثنين 23 ديسمبر 2024 للصف الرابع الابتدائى، ويوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 للصف الخامس الابتدائي.