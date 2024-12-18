اليوم السابع
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أمن الدقهلية يكثف البحث لكشف غموض العثور على جثة فى قرية جديدة الهالة

الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 09:37 ص
أمن الدقهلية يكثف البحث لكشف غموض العثور على جثة فى قرية جديدة الهالة قوات أمن - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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تكثف الأجهزة الأمنية بالدقهلية كشف لغز العثور على جثة شاب طافية على سطح المياه، أمام قرية جديده الهالة التابعة لمركز شرطة المنصورة، وقد استمعت الأجهزة الأمنية إلى عدد من أقارب المتوفي، لكي تتوصل إلى حقيقة الوفاة.

يذكر بأن تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من الأهالي الى مأمور مركز المنصورة، بظهور جثة طافية داخل ترعة المنصورية.

جديدة الهالة

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة لشاب فى العقد الثالث من عمرها، وتم انتشال الجثمان واستدعاء سيارات الإسعاف، وتم نقله إلى مشرحة المستشفى الدولي، وتبين أن الجثة لشخص يدعي محمود عمر أنور 30 سنة، مقيم بقرية جديده الهالة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتى أمرت بسرعة عمل التحريات لمعرفة أسباب تواجد الجثمان فى المكان.

 







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