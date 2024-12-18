أسعار الخضروات بأسواق القليوبية اليوم الأربعاء 18 ديسمبر

القليوبية إبراهيم سالم

ينشر "اليوم السابع" قائمة الأسعار الخاصة بالخضراوات والفاكهة واللحوم والأسماك والدواجن بأسواق مدينتي بنها وشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية ، اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024، حيث أن هذه الأسعار هي سعر البيع للمواطنين بالأسواق المنتشرة في مدينتي بنها وشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وجاءت أسعار الخضراوات بأسواق القليوبية اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024:

- طماطم 7 جنيهات

- خيار 22 جنيها

- ليمون 35 جنيها

- بسلة 28 جنيها

- فاصوليا 15 جنيها

- فلفل أخضر 25 جنيها

- شطة 25 جنيها

- فلفل ألوان 50 جنيها

- جزر 12 جنيها

- بطاطس أسبونتا قلية 15 جنيها

- بطاطس سلق وحشو 10 جنيهات

- قلقاس 30 جنيها

- كرنب 20 جنيها

- باذنجان مخدد 20 جنيها

- باذنجان قلية 15 جنيها

- كوسة 20 جنيها

- باذنجان رومي 12 جنيها

- خضرة 5 جنيهات

- لفت 5 جنيهات

- بنجر 15 جنيها

- قرنبيط 20 جنيها

- بصل أحمر 20 جنيها

- بصل أصفر 25 جنيها

- سبانخ 20 جنيها

- بطاطا 7 جنيهات