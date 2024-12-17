وزير العمل يوجه بسرعة هيكلة المركز القومى للسلامة والصحة المهنية

كتبت آية دعبس

تفقد محمد جبران وزير العمل اليوم الثلاثاء، المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، والكائن بمنطقة مصر الجديدة، بالقاهرة، حيث كان في استقباله أمل بشرى مدير المركز، وهاجر موافى الأمين العام، وخلال جولته وجه الوزير قيادات "المركز"، بسرعة الانتهاء من التجهيزات الخاصة بمركز التدريب المهني الذي يضم ورش ومعامل للتدريب على مجالات الخياطة والتطريز، والحدادة، وجميع المهن المستقبلية، وذلك لبدء التدريب فيه مطلع العام المُقبل.

ناقش الوزير مع قيادات "المركز" كافة الملفات التنظيمية والإدارية ،والبرامج التدريبية التي يقوم بها المركز في مجالات نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في كافة مواقع العمل والإنتاج.

وحث الوزير جميع العاملين على تكثيف الجهود، من أجل إعادة هيكلة المركز، وتطوير البرامج واللوائح، ليعود إلى سابق عهده في التدريب على السلامة والصحة المهنية، والاستشارات الفنية في هذا المجال.