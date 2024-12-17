اليوم السابع
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وزير العدل يقرر إنشاء وحدة الخرائط الرقمية والبيانات المكانية بالشهر العقارى

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 11:07 ص
وزير العدل يقرر إنشاء وحدة الخرائط الرقمية والبيانات المكانية بالشهر العقارى المستشار عدنان فنجرى وزير العدل
كتب إبراهيم قاسم

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أصدر المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، قرارا بشأن وحدة الخرائط الرقمية والبيانات المكانية لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، لضم كافة البيانات المساحية التي تقدم لشهر العقارى بها.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل رقم 7283 لسنة 2024، والذى تضمن أن تنشأ بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، وحدة تسمى بوحدة الخرائط الرقمية والبيانات المكانية لمصلحة الشهر العقارى، تتبع الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمى والمكينة.

على أن يلحق بهذه الوحدة العدد اللازم من الفنيين والإداريين على النحو الذى يصدر به قرار من رئيس مصلحة الشهر العقارى والتوثيق.

 

قرار وزير العدل
قرار وزير العدل

 







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وحدة الخرائط الرقمية

البيانات المكانية بالشهر العقارى

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وزارة العدل

المستشار عدنان فنجرى وزير العدل




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