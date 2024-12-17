وزير الزراعة يبحث مع السفيرة الأميركية العلاقات الزراعية بين البلدين

كتبت أسماء نصار

استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السفيرة هيرو مصطفى سفيرة الولايات المتحدة الامريكية بالقاهرة، لبحث تعزيز التعاون المشترك فى القطاع الزراعى .

أكد فاروق حرص الحكومة المصرية على تنمية قطاع الزراعة برعاية شخصية من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى المشروعات التنموية الكبرى، ومنها مبادرة حياة كريمة ومشروعات استصلاح الاراضى الصحرواية ومشروعات تحسين الرى للأراضى القديمة والاستخدام المرشد للمياه.

أضاف أن ذلك يتم وفق احدث النظم التكنولوجية الحديثة لرفع كفاءة الاستخدام للاراضى والمياة وكذلك رفع وعى وتدريب صغار المزارعين اصحاب الحيازات الصغيرة، معرباً على رؤية الوزارة فى تنفيذ منصه زراعية كبرى تربط جميع القطاعات وتوضح المعوقات وحلها ، وكذا التواصل بين المزارعين والمنتجين وبين الشركاء المحتملين توضح المنتجات ومواصفاتها واسعارها.

أشار فاروق الى قيام البنك الزراعى بالعديد من مشروعات التمويل الجيدة لصغار المزارعين فى عدة قطاعات مهمة فى الزراعة واستعداد البنك للمشاركة مع جهات التمويل الخارجية ايضا .

كما تم التاكيد على ان جميع قطاعات الوزارة جاهزة للرد الفوري على ايه استفسارات من الشركاء الدوليين وتذليل ايه صعوبات قد تواجه المنتجين فورا .



ومن جانبها أكدت السفيرة "هيرو مصطفى " على اهمية العلاقات المصرية الامريكية واعتبارها احدى أهم العلاقات داخل المنطقة واكدت أيضا على اهمية ما شاهدته خلال زياراتها المتعددة للمشروعات التى تقوم بها وزارة الزراعة ومنها المزارع السمكية والمشروعات المنفذة بجنوب مصر من خلال الوكالة الامريكية للتنمية بالقاهرة

وأشارت الخطة المستقبلية للمشروعات التي ستنفذها الوكالة الامريكية ال USAID بالقاهرة بقطاع الزراعة، حيث تتركز هذه المشروعات فى مجالات دعم القطاع الزراعى لصغار المزارعين ومضاعفة الانتاجية للمحاصيل البستانية وكذا تبنى الممارسات الزراعية الجيدة لانتاج القمح في مصر، كما تتطلع وكالة التنمية الزراعية الامريكية للشراكة مع البنك الزراعى المصرى والقطاع الخاص بمعاونة المنظمات والجهات الدولية مثل FAO و IFAD ،

وفي نهاية الاجتماع اتفق الجانبان على تسهيل الاجراءات بين البلدين فيما يخص تبادل السلع والمنتجات لما تتمتع به العلاقات من شراكة استرتيجية مع ضرورة مواصلة الاهتمام بصغار المزراعين كذلك زيادة التعاون فى مجالات التدريب من اجل التشغيل وادخال التقنيات الحديثة فى المجال الزراعى والتسريع فى بحث فكرة المنصة الزراعية الموحدة للقطاع الزراعى المصرى .