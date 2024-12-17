اليوم السابع
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وزير التموين: ندرس تغليظ عقوبة المخابز المخالفة بدلا من غلقها

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 06:23 م
وزير التموين: ندرس تغليظ عقوبة المخابز المخالفة بدلا من غلقها وزير التموين
كتب هشام عبد الجليل

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قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك بعض المقترحات الجارى دراستها بشأن تغليظ عقوبة المخابز المخالفة بدلا من غلقها.

وتابع فاروق:" مسألة غلق المخابز عقاب للجمهور، وجارى النظر فى هذا الأمر، ودراسة بعض المقترحات منها تغليط العقوبة وليس غلق المخبز، ولكن الأمر لازال محل دراسة".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة، لمناقشة بيان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن الاستراتيجيات الشاملة التى ستتبعها الوزارة فى المرحلة المقبلة لتطوير منظومة الدعم، وضمان الأمن الغذائى للمواطنين، وتحسين جودة السلع الأساسية من خلال تطبيق آليات فعالة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتطوير كفاءة الخدمات التموينية، مع التركيز على الابتكار التكنولوجى فى إدارة السلع والمخزون لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة فى قطاع التموين.







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