وزيرة التنمية المحلية: تطوير 41 مجزرا فى المحافظات بتكلفة 1.97 مليار جنيه

كتب على عبد الرحمن – إيناس سلامة

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعاً اليوم الثلاثاء، لمتابعة الموقف التنفيذى لخطة تطوير المجازر على مستوى الجمهورية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من قيادات وزارتى التنمية المحلية والزراعة وهيئة الخدمات الحكومية.

وخلال الاجتماع تم استعراض عدد من المقترحات الخاصة باستغلال المجازر التى تم تطويرها على مستوى المحافظات بما يحقق الاستفادة الأمثل من إمكاناتها وتعزيز قدراتها فى تقديم الخدمات للمواطنين؛ بصورة صحية وآمنة، ووفق معايير السلامة المهنية.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه تم تطوير عدد من المجازر على مستوى الجمهورية، وتنفيذ مرحلة أولى لـ 41 مجزراً بتكلفة إجمالية تقدر بحوالى 1.97 مليار جنيه.

كما شهد الاجتماع استعراض بعض نماذج أعمال التطوير المُنفذة لعددٍ من المجازر من بينها مجزر شبرًا الخيمة بمحافظة القليوبية والذى بلغت تكلفة تطويره بـ47.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى استعراض العروض التى تلقتها وزارة التنمية المحلية من عدد من شركات القطاع الخاص العاملة فى مجال المجازر لرغبتها فى إدارة وتشغيل مجزر شبرا الخيمية كمرحلة أولى ودراسة التوسع فى عدد آخر من المجازر التى تم تطويرها على أرض المحافظات.

وأكدت الدكتورة منال عوض، حرص الدولة على الاستغلال الأمثل لكافة المجازر التى تم تطويرها ورفع كفاءتها أو إنشاءها من جديد والاستفادة القصوى من الاستثمارات التى ضختها الحكومة لتطوير المجازر ضمن المرحلة الأولى، مشيرة إلى ترحيب الوزارة بشركات القطاع الخاص التى لديها خبرات فى هذا المجال لإدارة وتشغيل المجازر المطورة بأفضل صورة والاستفادة القصوى من استثمارات الحكومة وتوفير عائد مالى للدولة والمحافظة بعد التطوير.