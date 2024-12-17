وحدة التدخل السريع فى الشرقية ترفع 7 آلاف طن قمامة ومخلفات مبانى

الشرقية - إيمان مهنى

قامت وحدة التدخل السريع بمحافظة الشرقية برفع (7080) طن قمامة ومخلفات مبانى من مراكز الزقازيق وفاقوس وههيا بواقع (354) نقلة.

جاء ذلك فى ضوء توجيهات المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية باستمرار شن الحملات المكثفة لرفع القمامة والردش ومخلفات المبانى بجميع مراكز ومدن المحافظة، والتعامل الفورى مع بؤر تجمعات القمامة كافة للحد من انتشارها وتحسين الرؤية البصرية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وحفاظًا على المنظر الجمالى والحضارى لمداخل ومخارج المحافظة.

وفى هذا الصدد أوضح المهندس محمد صلاح المشرف العام على وحدة التدخل السريع بالديوان العام أن وحدة التدخل السريع قامت برفع(4200)طن قمامة ومخلفات مبانى من (النقطة الوسيطة بالغار وطريق القنايات) بمركز الزقازيق بواقع (210) نقلات، بالإضافة لرفع (2320) طن قمامة من النقطة الوسيطة بمركز فاقوس بواقع (116) نقلة، فضلًا عن رفع (560) طن قمامة من النقطة الوسيطة بمركز ههيا بواقع (28) نقلة،بإجمالى (7080) طن قمامة ومخلفات مبانى بواقع (354) نقلة، و توصيلها للمدفن الصحى بالخطارة، وذلك باستخدام 10سيارات (تريلا – نقل – قلاب) و٢ لودر.

كما شدد محافظ الشرقية على رفع المقالب العشوائية للقمامة بشكل آمن، حيث يتم مسح ومعالجة المنطقة بالكامل بيئيًا بالاستعانة بالخبرات المتخصصة لتفادى وجود أى بقايا أو انبعاثات ضارة بالإضافة لعمل صيانة دورية للمدافن الصحية بالمحافظة.