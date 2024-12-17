نائب محافظ الدقهلية يجتمع بعدد من الجمعيات الأهلية لدعم الأولى بالرعاية

الدقهلية شريف الديب

عقد الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء اجتماعا بعدد من الجمعيات الأهلية والخيرية، لوضع خطة متكاملة لدعم الأسر الأولى بالرعاية بنطاق المحافظة من خلال تقديم جميع المساعدات العينية والنقدية والسلع والمواد الغذائية، كما تم مناقشة المعوقات والمشكلات التى تواجه العمل فى إنشاء قاعدة بيانات موحدة للجمعيات الأهلية تحت مسمى ( تكامل ) لحصر جميع المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية وتحديد المستحقين فعليًا.

جاء ذلك بحضور الدكتوره ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية.

وأكد "العدل" أننا نعمل من خلال التعاون مع كافة أجهزة الدولة والمجتمع المدنى من أجل توفير حياه كريمة للأسر الأولى بالرعاية من خلال توفير كافة احتياجاتهم وتقديم الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل لهذه الأسر سواء فى القطاع الخاص أو من خلال إقامة مشروعات صغيرة من خلال منحهم قروض بدون فوائد أو قروض ميسرة.