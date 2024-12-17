مياه سوهاج: متابعة تشغيل محطات الشرب لمراجعة كفاءة التشغيل وجودة المياه

سوهاج عمرو خلف

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أنه يتم الدفع يوميا بفرق مناوبات مسائية تبدأ عملها من الرابعة مساء وحتى الحادية عشرة مساء وفرق مناوبات ليلية من الثانية عشرة بعد منتصف الليل حتى الخامسة فجرا، وذلك لمتابعة تشغيل محطات مياه الشرب والصرف الصحى، والتأكد من استمرار عمل المحطات على مدار 24 ساعة والقيام بأعمال الصيانة الدورية والالتزام بتأمين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات، بالإضافة إلى التأكد من جودة المياه المنتجة ومطابقتها للمواصفات القياسية، وكذلك مطابقة السيب النهائى بمحطات معالجة الصرف الصحى.

واضاف المهندس رمضان شعبان نائب رئيس مجلس الإدارة لشئون التشغيل والصيانة أنه تم المرور والمتابعة لمحطات مياه الشرب بأخميم حيث تم المرور على جميع وحدات المعالجة بالمحطات وكفاءة المعدات والطلمبات ومدى تنفيذ خطط الصيانة والتشغيل القياسي واستمرار التشغيل بالكميات المطلوب وطبقا لمعايير الجودة والتزام العمالة وتطبيق التعليمات واللوائح المنطقة.

و تم المرور على محطات الحواويش المطورة 1.2بطاقة تصميمية 14400م3/ يوم ومحطة الحواويش المطورة 3.4 بطاقة تصميمية 14400 م3/ يوم ومحطة مياة العبساوية القديمة النقالى بطاقة تصميمية 2000م3/ يوم ومحطة مياة لاحايوة المدمجة 2400 م3/ يوم ومحطة مياه العيساوية الجديدة 4800م3/يوم ومحطة مياة لاحايوه 1 النقالى بطاقة تصميمية 2400 م3/ يوم ومحطة مياه لاحايوه 2.3 النقالى 4800 م3/ يوم.



