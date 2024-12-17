"من روح مصر" معرض فوتوغرافي لطلاب إعلام جامعة بني سويف الأهلية

بنى سويف هانى فتحى

نظمت كلية الإعلام جامعة بني سويف الأهلية الأهلية، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس معرضًا للتصوير الفوتوغرافي بعنوان "من روح مصر"، وذلك بمشاركة طلاب المستوى الثاني ببرنامج الإنتاج التليفزيوني والسينمائي، تحت إشراف الدكتور أبو الحسن عبد الموجود، النائب الأكاديمي، و الدكتورة رشا عادل عميد قطاع الفنون والعلوم الإنسانية والدكتورة شاهنده عاطف مدير برنامج الإنتاج التليفزيوني والسينمائي.

وأوضح الدكتور منصور حسن، أن الجامعة تسعى دائمًا إلى خلق بيئة تعليمية متكاملة تجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي، مما يساهم في صقل مهارات الطلاب وتأهيلهم ليصبحوا مبدعين قادرين على تقديم أعمال تعكس روح الهوية المصرية ، مؤكداً أن المعرض يُعد نموذجًا مميزًا للأنشطة الطلابية التي تُبرز الإبداع وتعزز التواصل مع الواقع الثقافي والإنساني، لافتاً إلى أن المعرض يضم 1335 صورة موزعة على 89 موضوعًا تسليط الضوء على الحياة اليومية في مختلف البيئات المصرية وخاصة البعد الإنساني والتفاصيل الثقافية، كجزء من تطبيقات مقرر التصوير الفوتوغرافي.

من جانبه، أشاد الدكتور أبو الحسن، بالمستوى الإبداعي للطلاب، مؤكداً أهمية هذا النوع من الأنشطة في تعزيز قدرات الطلاب الميدانية وربطها بالدراسة الأكاديمية، كما أثنى على الجهود التي تبذلها كلية الإعلام في إعداد كوادر إعلامية متميزة، فيما أشارت الدكتورة رشا عادل إلى أن المعرض يمثل خطوة رائدة من كلية الإعلام لدعم إبداعات طلابها، وتأهيلهم ليصبحوا محترفين في مجال الإعلام المرئي، عبر مزج الجانب الأكاديمي مع الخبرات العملية.