اليوم السابع
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مندوب روسيا بالأمم المتحدة: تجميد الصراع فى أوكرانيا ليس مقبولا

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 03:49 ص
مندوب روسيا بالأمم المتحدة: تجميد الصراع فى أوكرانيا ليس مقبولا نيبينزيا
أحمد علوى

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قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، الإثنين، إن موسكو لن تكون راضية عن "أي مخططات" لتجميد الصراع في أوكرانيا، و"لا يمكن أن يكون هناك حديث" عن دور لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في حل الأزمة.


وأضاف نيبينزيا -في كلمة ألقاها خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة- أنه لا توجد خطط لتجميد الصراع تناسب روسيا، باستخدام مثال "اتفاقيات مينسك" (التي تهدف إلى تسوية الوضع في شرق أوكرانيا).


وتابع نيبينزيا -حسبما أوردت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية- أنه "لا يمكن أن يكون هناك أي حديث عن أي دور لحلف شمال الأطلسي في حل الأزمة الأوكرانية".







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