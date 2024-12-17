اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 03:54 م
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ممارسة الصيد بشكل طبيعى تزامنا مع آخر أيام الخريف فى بورسعيد

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 03:10 م
ممارسة الصيد بشكل طبيعى تزامنا مع آخر أيام الخريف فى بورسعيد شاطئ بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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استمر الصيادون فى محافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، فى ممارسة نشاطهم بمياه البحر الأبيض المتوسط، تزامنا مع آخر أيام فصل الخريف.

ويمارس الصيادون على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط الذى يمتد إلى 6 كيلو متر، عملهم بشكل طبيعى وسط أجواء مناخية معتدلة.

وتشهد محافظة بورسعيد، اعتدالا فى درجات الحرارة وصفاء فى السماء مع إرتفاع بسيط جدا فى أمواج البحر يسمح بممارسة حرفة الصيد بشكل طبيعى.


ويمتد ساحل البحر الأبيض المتوسط بداية من المجرى الملاحى لقناة السويس شرقًا مرورًا بأحياء الشرق والعرب والمناخ والزهور نهاية بالجهة الغربية لمحافظة بورسعيد والحدود مع محافظة دمياط.







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