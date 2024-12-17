اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 04:36 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مفوضية شئون اللاجئين: نتوقع عودة مليون سورى إلى ديارهم بحلول يونيو

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 03:52 م
مفوضية شئون اللاجئين: نتوقع عودة مليون سورى إلى ديارهم بحلول يونيو سوريا - أرشيفية
أ ش أ

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توقعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عودة مليون سوري إلى ديارهم ما بين شهري يناير ويونيو من العام المقبل.

وأوضحت المفوضية الأممية - في بيان نشر على الموقع الرسمي للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، أن نحو ستة ملايين لاجئ من سوريا يعيشون في الخارج، خاصة في البلدان المجاورة لسوريا.

وذكرت أنه "على الرغم من أن المفوضية لا تشجع عمليات العودة الطوعية واسعة النطاق إلى سوريا في الوقت الحالي، إلا أنها تستعد لمساعدة أولئك الذين يختارون العودة طوعا، وتعمل بشكل وثيق مع الحكومات المضيفة، والأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية".







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الامم المتحدة

سوريا

مفوضية شئون اللاجئين

دمشق




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