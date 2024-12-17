مستشار وزير التموين يكشف تفاصيل النسخة الرابعة لمعرض نيبو للذهب

كؤتب سمير حسنى

كشف الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، تفاصيل «معرض نيبو للذهب والمجوهرات 2024»، مؤكدا أن المعرض أكبر حدث بالنسبة لصناعة الذهب في مصر.

قال مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب في تصريحات لـ"صباح الخير يا مصر"، إن هذا المعرض بدأت نسخته الأولى في العام 2022 ، وحاليا في النسخة الرابعة، مشيرا إلى ان هناك أكثر من 80 عارض و49 علامة تجارية، معلقا بالقول:" صناعه الذهب عندنا في مصر وصلت الى المستوى العالمي واصبحت على قدم وساق مع المستويات الخليجية والتركية والأوروبية والهندية أيضا".