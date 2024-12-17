اليوم السابع
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مراسل القاهرة الإخبارية: تقارير عن قرب التوصل لوقف إطلاق نار في غزة

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 10:47 م
مراسل القاهرة الإخبارية: تقارير عن قرب التوصل لوقف إطلاق نار في غزة رامي جبر
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال رامي جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إنّ هناك بعض التقارير الإخبارية التي تشير إلى قرب وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين خلال أسبوعين من الآن.

وأضاف جبر، في تصريحات مع الإعلامية حبيبة عمر، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ هناك تقارير أخرى تتحدث عن أنّ المفاوضات الجارية في الدوحة بوساطة مصرية وقطرية قد تؤدي بالفعل إلى التوصل لاتفاق، أو على الأقل تقارب كبير جدًا قد يسهم في الوصول إلى اتفاق.

وتابع مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»: «في واشنطن، ومنذ قليل، كان مسؤول الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، كيربي، يتحدث مع قناة فوكس نيوز، وقال لهم إننا متفائلون هذه المرة بقرب التوصل إلى اتفاق، وأننا أقرب من أي وقت مضى، ولكننا لا نريد الإفراط في التفاؤل، فنحن نتفاءل بحذر في هذا الصدد. وقد وصلنا إلى هذه النقطة أكثر من مرة من قبل، لكننا لم نصل إلى خط النهاية».

 

 







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