محافظ مطروح يفتتح الأشعة المقطعية بمستشفى الحمام المركزي بتكلفة 9.5 مليون جنيه

مطروح – حسن مشالي

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، الأشعة المقطعية بمستشفى الحمام المركزي بتكلفة 9.5 مليون جنيه، كما افتتح المقر الإداري لنادي الحمام الرياضي، بتكلفة مليون جنيه، في إطار حتفالات محافظة مطروح، بالعيد القومي وإحياء ذكرى معركة وادي ماجد، ونضال أبناء القبائل ضد الاحتلال البريطاني عام 1915، ضمن برنامج متنوع، يستمر حتى نهاية شهر ديسمبر الجاري.

تتضمن احتفالات العيد القومي، افتتاح عدد من المشروعات والخدمات، التي تم تنفيذها خلال العام الجاري، وتنظيم حفل زفاف جماعي، وتنظيم مسابقة وأمسيات للشعر البدوي، وتنظيم استعراض وسباق للخيل، بمشاركة فرسان مطروح بالزي البدوي التراثي.

وافتتح محافظ مطروح، خلال زيارته لمدينة الحمام، بحضور الدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بمطروح وقيادات مديرية الصحة بالمحافظة، جهاز الأشعة المقطعية بمستشفى الحمام المركزي،، 16 مقطع بتكلفة 9.5 مليون جنيه، من موازنة وزارة الصحة والسكان، يتم استخدامه للفحوصات في كل حالات الأشعة المقطعية الطارئة، كالحوادث والطوارئ والحالات غير الطارئة.

وأشاد اللواء خالد شعيب، باستحداث تشغيل جراحات المخ والأعصاب بمستشفى الحمام المركزى، وإجراء أول عملية لشاب، مع استخدام الأشعة المقطعية في معرفة التشخيص وإجراء العملية اللازمة، وقدم شهادة شكر وتقدير للدكتور رفيق صلاح الدين مدير المستشفى، ولجميع العاملين بالمستشفى تقديرا لجهودهم في استحداث جراحات المخ والأعصاب، مؤكدا على أهمية التواصل وحسن التعامل مع المرضى وذويهم، وتيسير مزيد من الخدمات الطبية والعلاجية لهم.

كما افتتح محافظ مطروح، المبنى الإدارى لنادى الحمام، بحضور الدكتور وليد عبدالعزيز رفاعى وكيل وزارة الشباب والرياضة، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة نادى الحمام، حيث تم إنشاء مبنى جديد على مساحة 300 م 2 بتكلفة مليون جنيه، وتم فرشه من وزارة الشباب والرياضة.

وكان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، قد افتتح اليوم الثلاثاء، 3 مدارس جديدة بمدينة الحمام، بتكلفة إجمالية 33 مليون جنيه، في إطار حتفالات محافظة مطروح، بالعيد القومي وإحياء ذكرى معركة وادي ماجد، ونضال أبناء القبائل ضد الاحتلال البريطاني عام 1915، ضمن برنامج متنوع، يستمر حتى نهاية شهر ديسمبر الجاري.

وتفقد وافتتح المحافظ، خلال زيارته مدينة الحمام، عدد من المنشأت بمدينة الحمام يرافقه النائب رزق جالى عضو مجلس النواب، ووجيه عبد الرازق رئيس مركز ومدينة الحمام، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وافتتح اللواء خالد شعيب، ترافقه نادية فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندس طارق عبد الله مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بمطروح، أعمال توسعة 3 مدارس جديدة بإجمالي 33 فصلا، بتكلفة 29.4 مليون جنيه، شملت أعمال توسعة مدرسة أسامة بن زيد تعليم اساسي بنين تضم 16 فصلا بتكلفة 8.4 مليون جنيه، وأعمال توسعة مدرسة معاذ بن جبل تعليم أساسى بنات بتضم 11 فصلا بتكلفة 11.4 مليون جنيه وأعمال توسعة مدرسة كرم سببته للتعليم الأساسي، تضم 11 فصل بتكلفة 9.6 مليون جنيه.

وأشاد محافظ مطروح، بالمنشأت التعليمية الجديدة، التى تعمل على استيعاب مزيد من الطلاب ومنع التسرب التعليمى خاصة بين الفتيات.

كما تفقد عدد من الفصول للاطمئنان على سير منظومة التعملية، والحرص على الاستماع للطلاب ومدى استيعابهم ومواهبهم المختلفة في الشعر والغناء والإلقاء.

ووجه محافظ مطروح، لوكيل وزارة التربية والتعليم، بالعمل على مزيد من رفع مستوى طلاب التعليم المجتمعى، الذين تم الحاقهم مؤخرا بالمدارس الجديدة، التي أشارت إلى أنه سيتم الدفع بقافلة تعليمية الأسبوع المقبل لتقديم برامج لرفع المستوى، وفقا للسنة الدراسية أسوة بزملائهم.