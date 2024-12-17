محافظ الشرقية يفاجئ مستشفى أبو حماد المركزى للاطمئنان على الرعاية الطبية

الشرقية - إيمان مهنى

فاجأ المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، مستشفى أبو حماد المركزي للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المؤداة للمرضى وللمترددين على المستشفى، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية وتواجد الأطباء وطاقم التمريض بالأقسام الطبية المختلفة.

واطلع المحافظ على سجل الحضور والانصراف للتأكد من مدى التزام العاملين من أطباء وطاقم تمريض وإداريين وفنيين وعمال بمواعيد العمل الرسمية النوبتجيات المكلفين بها، مشددًا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وشهدت جولة المحافظ بالمستشفى تفقد مبنى الاستقبال والغسيل الكلوى والذى يضم الصيدلية وأقسام الأسنان والأشعة والعظام، واطمأن على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى بصورة جيده، مشددًا على ضرورة انتظام مواعيد إجراء أعمال الصيانة الدورية للمعدات الطبية المستخدمة بالمستشفى للحفاظ على أرواح المواطنين.

واطلع المحافظ على سجل الحالة الصحية لعدد من المرضى والمترددين على المستشفى بقسم الإستقبال وتعرف على الإجراءات المتبعة فى التعامل معهم، مؤكدًا على ضرورة توفير العلاج اللازم لهم.

تفقد المحافظ الصيدلية بقسم الإستقبال واستفسر من الصيادلة عن مدى توافر الأدوية والأمصال، مشددًا على ضرورة التأكد من حفظها بطريقة آمنه مع إجراء المراجعة الدورية لتواريخ الصلاحية المدون عليها.

وفى لفته إنسانية من محافظ الشرقية أشرف المحافظ بنفسه على تقديم أوجه الرعاية الأولية لطفله برفقة والدتها بقسم الإستقبال وتابع إجراء الفحوصات الطبية اللازمة عليها، مشددًا على توفير كافة أوجه العلاج اللازم لها ومتابعة حالتها الصحية متمنيًا لها الشفاء العاجل.

كما بتفقد أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع منطقة أبو حماد البلد بمدينة أبو حماد على مساحة 45 ألف متر مسطح، وبتكلفة 17 مليون و260 ألف جنيه، وإلتقى محافظ الشرقية بعدد من المواطنين والذين أعربوا عن سعادتهم لتواجد المحافظ بينهم للتعرف على مشاكلهم واحتياجاتهم وتوجيه المسؤولين بإيجاد حلول مناسبة وعاجلة لها مقدمين له الشكر وللجهاز التنفيذى عن الجهد المبذول فى سبيل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.