محافظ الشرقية يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول.. اعرف التفاصيل

الشرقية - إيمان مهنى

اعتمد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول (دور يناير 2025) لمراحل التعليم الابتدائى والإعدادى وصفوف النقل بالتعليم الفنى والمزدوج بجميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة والتى ستبدأ يوم السبت الموافق 11 يناير وتنتهى يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025.

وأكد المحافظ على وكيل وزارة التربية والتعليم بتوفير المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر، متمنيًا لجميع الطلاب والطالبات من أبناء المحافظة فى مراحل التعليم المختلفة التوفيق والنجاح.

ومن جانبه أوضح محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الفصل الدراسى الأول ( دور يناير 2025) سستعقد كالاتي:

- تعقد امتحانات الصف الثالث الابتدائى على مدار 4 أيام تبدأ من يوم السبت الموافق 11/1/2025 وتنتهى يوم الثلاثاء الموافق 14/1/2025.



تعقد امتحانات الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى على مدار 5 أيام تبدأ يوم السبت 11/1/2025 وتنتهى يوم الأربعاء 15/1/2025.

تعقد امتحانات الصفوف الاول والثانى الإعدادى عام ومهنى والثامن أمل والسادس نور على مدار 5 أيام تبدأ يوم السبت 11/1/2025 وتنتهى يوم الأربعاء 15/1/2025.

تعقد امتحانات الصف الثالث الإعدادى العام على مدار 6 أيام تبدأ يوم الخميس 16/1/2025 وتنتهى يوم الخميس 23/1/2025.

تعقد امتحانات الصف الثالث الإعدادى ( المهنى - النور - الأمل ) على مدار 5 أيام تبدأ يوم السبت 18/1/2025 وتنتهى يوم الخميس 23/1/2025.

واضاف وكيل أول وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الصفين الاول والثانى (فنى تجارى وفندقى - صنايع نظام الثلاث سنوات - مهنى صناعى - زراعى نظام الثلاث سنوات) بالإضافة إلى الصفوف الأول والثانى والثالث والرابع صناعى ومتقدمة تجارى والسلطان عويس والأول زراعى نظام الخمس سنوات بجانب مدارس التعليم المزدوج تعقد على مدار 12 يوم تبدأ جميعها يوم الخميس 9/1/2025 وتنتهى يوم الخميس 23/1/2025.