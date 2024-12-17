كامل الوزير والقائم بأعمال وزير نقل السودان يترأسان لجنة لدراسة الربط السككى

كتب: سيد الخلفاوى

فى إطار خطة الدولة المصرية للربط مع دول الجوار والدول الأفريقية وفى إطار العلاقات المتميزة التى تربط بين مصر والسودان الشقيقة، وقع اليوم الفريق مهندس كامل الوزير – نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس أبو بكر أبو القاسم – القائم بأعمال وزير النقل السودانى، على محضر الإجتماع الأول الخاص باللجنة المصرية السودانية المعنية بدراسة الربط السككى بين مصر والسودان وذلك بتمويل من منحه مقدمه من الصندوق الكويتى للتنمية بقيمة 750 الف دينار كويتى.

وأكد الوزير أن نطاق أعمال الدراسة يشمل قيام الاستشارى الخاص بالمشروع بدراسة البدائل المقدمة للمسار للربط بين الدولتين من أبو سمبل وحتى أبو حمد مرورًا بوادى حلفا وذلك فى ضوء طلب الجانب السودانى بمد نطاق الدراسة ليشمل خط (وادى حلفا/ أبو حمد ) وذلك لتعظيم الجدوى الاقتصادية والإستفادة القصوى من المشروع , لافتا إلى انه قد تم إصدار قرار موحد من الجانبين بتشكيل أعضاء اللجنة المعنية بمتابعة الدراسة الخاصة بالمشروع.

وأضاف الفريق مهندس كامل الوزير أن هذا التعاون فى مجال الربط السككى بين الجانبين يعكس العلاقات القوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين لافتا إلى أن هذا المشروع سيساهم فى تسهيل حركة نقل الركاب والبضائع بينهما كما سيساهم فى خدمة التجمعات السكنية والزراعية والتجاريةالواقعة فى مسار الخط، موضحا أن هذا المشروع يعدجزءا هاما للربط مع السودان الشقيق الذى يتم الربط معها عن طريق 3 موانئ برية على الحدود المصرية السودانية وهى (قسطل- أرقين- رأس حدربة) فضلًا عن الطريق الملاحى (أسوان - وادى حلفا) عبر بحيرة ناصر، حيث تقوم وزارة النقل المصرية حاليا بتطوير ميناء وادى حلفا فى السودان بإنشاء رصيف نهرى جديد بطول 400 متر.

ومن جانبه قدم وزير النقل السودانى الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدولة والحكومة والشعب المصرى على التعاون الدائم مع السودان مؤكدا أن هذا المشروع يخدم مصالح البلدين الشقيقين مشيدا بالتعاون الكبير من وزارة النقل المصرية لتنفيذ هذا المشروع الهام الذى يعتبر نقلة نوعية كبيرة فى مجال التعاون بين البلدين الشقيقين فى قطاع النقل.



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