قطع المياه عن عدد من قرى مدينتى طلخا وشربين بالدقهلية غدا لمدة 11 ساعة

الدقهلية شريف الديب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، انقطاع المياه يوم غدا الأربعاء الموافق 18\ 12\ 2024 من الساعة 9.00 صباحًا حتى 8.00 مساءً ولمدة 11 ساعة تقريبًا عن المناطق التالية، كفر الدبوسي - شربين، وكفر الحطبة - شربين، والحاج خليل - طلخا، وعزبة أدهم - طلخا، وبطرة - طلخا، وذلك نظراً لقيام الشركة بأعمال تعديل مسار خط مياه رئيسى قطر 630 من بولى إيثيلين - مزلقان بطرة الجديد - طلخا.

وطالبت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب، حتى لا تتأثر الخدمة المقدمة للمواطنين خلال فترة الانقطاع.

وفى سياق متصل طالب المحافظ من رئيس مدينة طلخا بمتابعة أعمال تعديل المسار لضمان سرعة عودة الخدمة للمواطنين.