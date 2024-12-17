طقس دمياط اليوم الثلاثاء 17-12-2024.. انخفاض فى درجات الحرارة

دمياط معتز الشربينى

تشهد مدن محافظة دمياط حالة من الطقس غير المستقر اليوم الثلاثاء علي كافة مدن المحافظة، وتظهر الشمس مختفية احيانا مع انخفاض في درجات حرارة حيث تتراوح العظمي بين 18 و20 درجة مئوية، والصغري 14 :16 درجة مئوية، مع شدة رياح تكون شمالية بسرعة تتراوح بين 10 و23 ميل في الساعة، والرطوبة تتراوح بين 54% و93% خلال النهار.

بالنسبة للصيد في بحيرة المنزلة وعزبة البرج، فإن الظروف الجوية تعتبر مناسبة نسبيا للصيد في ساعات النهار وقد تتأثر مع الساعات المسائية بسبب شدة الرياح.

وفي ميناء دمياط، يكون الطقس غائم مع انتظام حركة الشحن والتفريغ علي مدار اليوم .

وشدد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط علي الوحدات المحلية توخي الحذر أثناء القيادة بسبب الرياح النشطة والالتزام بتعليمات السلامة العامة، والتنسيق مع معدات شركة مياه الشرب لاستخدام معدات نزح مياه الأمطار .